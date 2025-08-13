Alessio Cacciamani è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il talentuoso esterno granata farà esperienza in Serie B

Alessio Cacciamani è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve Stabia. La società ha reso noto il passaggio del giocatore dal Toro alla formazione campana. Il classe 2007 è al primo grande banco di prova della sua carriera.

Dopo aver rinnovato con il Torino fino al 2029, la stella dell’Under 18 granata, infatti, passa dalle giovanili a un club professionistico senza un’esperienza in Primavera (nonostante abbia raccolto qualche gettone nella categoria). Il talento di Cacciamani è noto a tutti, specie al Toro che, consapevole della qualità del ragazzo, ha deciso di aiutarlo nella crescita dandogli l’opportunità di partire dalla Serie B. Un primo avvio per la carriera di Cacciamani, determinato a diventare un titolare del del futuro.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Cacciamani. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026“.