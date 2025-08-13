Toro.it

Alessio Cacciamani è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il talentuoso esterno granata farà esperienza in Serie B

Alessio Cacciamani è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve Stabia. La società ha reso noto il passaggio del giocatore dal Toro alla formazione campana. Il classe 2007 è al primo grande banco di prova della sua carriera.

Dopo aver rinnovato con il Torino fino al 2029, la stella dell’Under 18 granata, infatti, passa dalle giovanili a un club professionistico senza un’esperienza in Primavera (nonostante abbia raccolto qualche gettone nella categoria). Il talento di Cacciamani è noto a tutti, specie al Toro che, consapevole della qualità del ragazzo, ha deciso di aiutarlo nella crescita dandogli l’opportunità di partire dalla Serie B. Un primo avvio per la carriera di Cacciamani, determinato a diventare un titolare del del futuro.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Cacciamani. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026“.

Alessio Cacciamani of Torino FC in action during warm up prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
ultimo aggiornamento: 13-08-2025

Sunnapunna
Sunnapunna
20 minuti fa

Sembra molto beavo

corrado
corrado
23 minuti fa

Classe 2007, diciotto anni. Vero che i giovani hanno tempi di crescita molto diversi gli uni dagli altri, ma se uno ha davvero talento è verosimile che non rimanga in Primavera fino ai vent’anni. In bocca al lupo Alessio.

maurygranata
maurygranata
1 ora fa

In bocca al lupo, torna piu’ forte!

