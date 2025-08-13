Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 13 agosto

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri ed è ormai vicino a definire un nuovo colpo. I rossoneri hanno raggiunto un’intesa verbale con lo Young Boys per il trasferimento di Zachary Athekame, terzino destro considerato un profilo ideale per aumentare qualità e alternative sulle corsie. L’accordo tra le parti prevede una cifra di 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Nella giornata di oggi è in programma lo scambio formale dei documenti.

Per quanto riguarda l’attacco, i rossoneri continuano a cercare un profilo adatto. Oltre a Vlahovic, il primo nome rimane quello di Rasmus Højlund dal Manchester United. C’è stato anche un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore, con l’obiettivo di accelerare la trattativa e ottenere il via libera del giocatore al trasferimento in rossonero.

L’Atalanta cerca il sostituto di Retegui

In casa Atalanta sono giorni frenetici sul fronte mercato, con movimenti in entrata e in uscita. Il nome in cima alla lista resta quello di Rodrigo Muniz del Fulham: i nerazzurri credono molto nel centravanti brasiliano classe 2001 e, nelle ultime ore, hanno rilanciato con una nuova proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. A testimoniare la volontà di chiudere l’operazione, il presidente Percassi si è recato personalmente in Inghilterra per incontrare la dirigenza dei londinesi.

Il Napoli su Gutiérrez

Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accogliere il sesto rinforzo di questa sessione estiva di calciomercato: si tratta di Miguel Gutiérrez. Il club azzurro e il Girona hanno avviato lo scambio dei documenti per il trasferimento del terzino sinistro, che sbarcherà in Italia lunedì 18 agosto per sostenere le visite mediche e completare così il suo passaggio ufficiale alla corte partenopea.