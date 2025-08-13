Il centrocampista moldavo del Torino ha firmato il prolungamento di contratto: il club lo ha ufficializzato
Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Sergiu Perciun fino al 2029. Il centrocampista dei granata ha firmato il prolungamento che lo legherà al club granata per altre quattro stagioni.
“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Sergiu Perciun fino al 2029, con opzione per la stagione successiva”.
benisssimo bravi