Calciomercato Torino / La trattativa è bloccata ormai da alcune settimane, i granata non hanno trovato l’accordo con il Venezia

Gaetano Oristanio resta al centro dei piani del Torino per completare il reparto offensivo alle spalle della punta. La trattativa con il Venezia, però, non ha ancora imboccato il rettilineo finale: i contatti proseguono, le basi ci sono, ma l’accordo definitivo continua a sfuggire.

È una partita a scacchi su valutazione e formula, con i granata orientati a un’operazione “protetta” (prestito con diritto di riscatto), e i lagunari più inclini a una cessione con maggiori garanzie economiche. Il risultato è un braccio di ferro che dura da settimane e che, al momento, tiene Oristanio in stand-by.

Oristanio, l’essenziale per completare la trequarti

Che Oristanio serva davvero al Torino è fuori discussione. Nella struttura disegnata da Marco Baroni, il classe 2002 sarebbe il tassello capace di alzare qualità tecnica e imprevedibilità sulla trequarti. Parliamo di un giocatore duttile: può partire dalla corsia sinistra per rientrare sul destro, giocare tra le linee da rifinitore o allargarsi a destra per cucire le combinazioni con il terzino. Una versatilità preziosa in un 4-2-3-1 come quello granata. In più, il fantasista porta un bagaglio di soluzioni su palla inattiva e un uno contro uno che il Toro, a tratti, è mancato nella scorsa stagione.

L’innesto di Oristanio risponderebbe anche a un’esigenza numerica: con l’arrivo di profili come Ngonge e Aboukhlal il reparto dietro la punta ha cambiato volto, ma manca ancora un elemento che sappia alternarsi con continuità a sinistra e centralmente, garantendo rotazioni reali e non soltanto “tappabuchi”. Oristanio, per età e caratteristiche, sposa la linea verde tracciata dal club e aggiunge un margine di crescita che rende sostenibile l’investimento.

Torino-Venezia, manca l’accordo

Resta da sciogliere il nodo economico. Il Venezia ha fissato l’asticella e non vuole indebolirsi senza una contropartita congrua; il Torino, dal canto suo, spinge per diluire costi e rischi. Tra diritti, obblighi condizionati e bonus legati a presenze o traguardi, le strade per incontrarsi non mancano: serve la mossa giusta al momento giusto. Intanto Baroni aspetta, consapevole che un “sì” cambierebbe la profondità delle soluzioni offensive già da subito. Se e quando la distanza si assottiglierà, Oristanio potrà essere più di un’idea: il pezzo mancante per rendere la trequarti granata completa e competitiva.