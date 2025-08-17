La squadra emiliana sembra essere interessata a superare la concorrenza dei granata per ottenere il centrocampista albanese

Nelle ultime ore il Bologna sembra aver accelerato la trattativa per cercare di ottenere Asllani per la prossima stagione. Il centrocampista albanese è uno degli obiettivi di mercato del Torino, che rischia di veder sfumare la possibilità di ottenere uno dei giocatori richiesti da Baroni. Nell’ultimo incontro tra i due club, Bologna e Inter sembrano essere arrivati vicini a trovare l’intesa vincente che permetterà a Asllani di arrivare nella squadra di Italiano entro la fine del mercato. Non è però da escludere un possibile ribaltamento di fronti, dal momento che il Torino nei prossimi giorni ha in programma una serie di nuovi incontri con la società nerazzurra per valutare le condizioni del trasferimento.

L’accordo tra i club

Il Bologna nell’ultimo incontro con l’Inter sembra essersi avvicinato a trovare un accordo che risulterebbe favorevole sia alla squadra emiliana che a quella lombarda per il trasferimento di Kristjan Asllani. I nerazzurri sono disposti a cedere il giocatore che è in cerca di un maggiore minutaggio in campo, e per questo motivo la società vorrebbe monetizzare il trasferimento, cercando di ottenere una percentuale su una futura rivendita. Il Torino pare essere passato in secondo piano, dal momento che il Bologna sembra aver trovato un accordo favorevole con l’Inter per il trasferimento, e nei prossimi giorni proseguiranno le trattative, con il Bologna che lavorerà per cercare di trovare un accordo con il giocatore.