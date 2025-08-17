Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

A una settimana dal fischio d’inizio della nuova Serie A, il mercato continua a regalare sorprese. Nella giornata di oggi l’Atalanta ha chiuso l’arrivo di Nicola Zalewski. I bergamaschi hanno trovato l’accordo con l’Inter sulla base di 16 milioni.

L’Hellas Verona ha chiuso definitivamente l’arrivo di Rafik Belghali dal KV Mechelen, club del Belgio. Il terzino algerino è atteso in città nella giornata di oggi, 17 agosto. L’Udinese ha individuato il post Lucca. I bianconeri si preparano ad accogliere Walid Cheddira dal Napoli.

Como, obiettivo Laporte

Il Como è il re del calciomercato estivo italiano del 2025. I biancoblù sono al lavoro per portare in Italia Aymeric Laporte. Il difensore centrale risolverà il suo contratto con l’Al Nassr e sarà libero di accasarsi nel nuovo club a titolo gratuito. Sul giocatore c’è anche l’Athletic Bilbao.

La Roma avanza con forza per Leon Bailey e Jadon Sancho. I due giocatori rispettivamente di Aston Villa e Manchester United sono in cima alla lista delle priorità di Massara. Il giamaicano è più vicino ai giallorossi rispetto a Sancho, per il quale la squadra di Gasperini continua a trattare.

Parma, il post Leoni è Troilo

Il Parma ha trovato il post Leoni. Dopo aver ceduto il giovane talento italiano al Liverpool per 40 milioni, gli emiliani hanno individuato il sostituto. Si tratta di Mariano Troilo, forte centrale del Belgrano. Il giocatore era promesso sposo del Pisa.

Nelle ultime ore, però, l’accelerata del Parma ha ribaltato la situazione e i gialloblù hanno trovato l’accordo con il club argentino e il giocatore. L’Atalanta continua a lavorare per un nuovo attaccante. Proseguono i contatti tra i nerazzurri e il Fulham per Rodrigo Muniz. La squadra di Juric tiene viva la pista che porta a Nikola Krstovic.

Walid Cheddira of Frosinone Calcio compete for the ball with Adrien Tameze of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and Frosinone Calcio.



