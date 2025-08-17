Torino e Cremonese sono al lavoro per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Sanabria in grigiorosso
Antonio Sanabria potrebbe diventare presto un nuovo giocatore della Cremonese. Il Torino e il club grigiorosso hanno avuto nuovi contatti e la trattativa si è sbloccata. Le parti hanno trovati l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del sudamericano e restano da limare i dettagli. La Cremonese è fiduciosa di chiudere l’accordo durante la prossima settimana.
Fin dall’inizio del mercato Antonio Sanabria è stato corteggiato dalla formazione di Davide Nicola. L’arrivo dell’ex allenatore granata sulla panchina della Cremonese ha accelerato i tempi della trattativa. I grigiorossi hanno spinto per arrivare al giocatore che ora, dopo 4 anni, potrebbe salutare il Torino.
Più di un mese di trattative per vendere questo campione 🤣🤣🤣🤣
Il nano deve abbassare il prezzo se vuole venderlo
Esatto
Non se ne può più!
Uno dei giocatori con meno spirito toro abbia mai visto.
In piu’.. na pippa!!!!
Lasciando perdere la gronta… Non ha tiro, niente dribbling, niente scatto… Segna col contagocce.
Che fortunato a fare la carriera che sta facendo.
Passa via