Torino e Cremonese sono al lavoro per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Sanabria in grigiorosso

Antonio Sanabria potrebbe diventare presto un nuovo giocatore della Cremonese. Il Torino e il club grigiorosso hanno avuto nuovi contatti e la trattativa si è sbloccata. Le parti hanno trovati l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del sudamericano e restano da limare i dettagli. La Cremonese è fiduciosa di chiudere l’accordo durante la prossima settimana.

Fin dall’inizio del mercato Antonio Sanabria è stato corteggiato dalla formazione di Davide Nicola. L’arrivo dell’ex allenatore granata sulla panchina della Cremonese ha accelerato i tempi della trattativa. I grigiorossi hanno spinto per arrivare al giocatore che ora, dopo 4 anni, potrebbe salutare il Torino.