Toro.it

Torino e Cremonese sono al lavoro per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Sanabria in grigiorosso

Antonio Sanabria potrebbe diventare presto un nuovo giocatore della Cremonese. Il Torino e il club grigiorosso hanno avuto nuovi contatti e la trattativa si è sbloccata. Le parti hanno trovati l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del sudamericano e restano da limare i dettagli. La Cremonese è fiduciosa di chiudere l’accordo durante la prossima settimana.

Fin dall’inizio del mercato Antonio Sanabria è stato corteggiato dalla formazione di Davide Nicola. L’arrivo dell’ex allenatore granata sulla panchina della Cremonese ha accelerato i tempi della trattativa. I grigiorossi hanno spinto per arrivare al giocatore che ora, dopo 4 anni, potrebbe salutare il Torino.

Antonio Sanabria of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 17-08-2025

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
soloiltoro
soloiltoro
35 minuti fa

Più di un mese di trattative per vendere questo campione 🤣🤣🤣🤣
Il nano deve abbassare il prezzo se vuole venderlo

Last edited 34 minuti fa by soloiltoro
Sunnapunna
Sunnapunna
5 minuti fa
Reply to  soloiltoro

Esatto

Sunnapunna
Sunnapunna
48 minuti fa

Non se ne può più!
Uno dei giocatori con meno spirito toro abbia mai visto.
In piu’.. na pippa!!!!
Lasciando perdere la gronta… Non ha tiro, niente dribbling, niente scatto… Segna col contagocce.
Che fortunato a fare la carriera che sta facendo.
Passa via

Calciomercato Serie A: Zalewski va all’Atalanta, il Como sogna Laporte