Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le trattative in queste ultime settimane di calciomercato, e diversi club di Serie A stanno tentando di ottenere nuovi giocatori che possano rinforzare la propria rosa in vista della ripresa del campionato. Ormai da tempo il Milan è in cerca di una prima punta che possa alternarsi con Gimenez, tuttavia gli obiettivi di mercato dei rossoneri sembrano essere ancora lontani dall’accordo con il club. Nelle ultime ore, oltre all’interesse per Vlahovic e Hojlund, il Milan sembra aver sondato il terreno per valutare la possibilità di ottenere Dovbyk per la prossima stagione. L’attaccante ucraino nel corso delle amichevoli estive ha faticato a imporsi sul terreno di gioco, e per questo motivo, i giallorossi potrebbero valutare un suo possibile trasferimento, dal momento che Ferguson sembra aver assorbito meglio le idee di gioco di Gasperini.

Bologna a un passo da Zortea

Nelle ultime ore il Bologna sembra aver accelerato la trattativa per cercare di ottenere Zortea per la prossima stagione. L’esterno del Cagliari nel corso dello scorso campionato è stato una delle sorprese dei sardi, che grazie a lui hanno trovato la rete in diverse occasioni. Il Bologna è quindi a un passo dal raggiungimento dell’accordo con il Cagliari che permetterebbe a Zortea di vestire la maglia degli emiliani per la prossima stagione. Gli isolani incasseranno circa 10 milioni di euro dal trasferimento, e nelle prossime ore sono previste le visite mediche del giocatore a cui seguirà la firma con il nuovo club.

Il Napoli cerca un’alternativa a Lukaku

L’infortunio di Lukaku non è passato inosservato, dal momento che il Napoli di Conte sembra essere costretto a dover rinunciare al proprio attaccante di riferimento per i prossimi mesi. L’indisponibilità del belga ha portato la dirigenza dei campioni in carica a valutare possibili sostituti per l’attaccante sul mercato. Tra i vari nomi spuntano quelli di Vardy, bandiera del Leicester City che sembra essere interessato a una nuova avventura all’estero. Oltre all’attaccante delle “Foxes”, il Napoli sta valutando la possibilità di ingaggiare Jakcson, l’attaccante del Chealsea che si è distinto nel corso delle ultime stagioni.