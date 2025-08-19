Toro.it

Il paraguayano è pronto a lasciare il Torino dopo 5 stagioni in granata, programmate le visite mediche che precederanno la firma

Manca sempre meno all’ufficialità. Dopo aver trascorso 5 stagioni con la maglia del Torino Sanabria è ora vicino a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo giorni di trattative, Torino e Cremonese hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo a 2,5 milioni più bonus, che permetterà a Nicola di riabbracciare il suo ex giocatore. Domani il paraguayano è atteso in città per svolgere le visite mediche che precederanno la sua firma con il nuovo club. Quasi fatta per il trasferimento di Sanabria, che nei prossimi giorni darà avvio alla sua nuova avventura alla Cremonese.

Antonio Sanabria
