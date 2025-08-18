Così il presidente Cairo ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro il Modena ai trentaduesimi

“Contento per la vittoria e per il secondo tempo, male il primo… è una squadra che deve avere un play. Casadei, Anjorin, sono mezzale, lo è in parte anche Ilic. Serve un play e infatti quando è entrato Ilkhan ha dettato i tempi, intercettato palloni, dal punto di vista della copertura è anche importante”. Poi su Ilkhan: “Ha recuperato bene, ha voglia, lo abbiamo preso tre anni fa, come prendere oggi un 2007. Ha giocato in prestito in A e poi in Turchia, poi si è fatto male ma ora è pronto per far vedere delle cose buone. Oggi l’ho visto bene, ha dato una bella impostazione, anche Simeone è entrato bene, anche il nostro Duvan è stato accolto in maniera fantastica”.

Sugli obiettivi del Torino

Terzino sinistro ed esterno erano gli obiettivi: “Avevamo pensato di giocare a due, ma avendo giocatori diversi devi giocare molto più a tre. Di esterni ne abbiamo abbastanza, Ngonge, Aboukhlal, Njie, Vlasic, per cui secondo me è meglio pensare a qualcuno in mezzo al campo, poi il terzino sinistro che mancava”.

Su possibili arrivi in difesa: “Lacune in difesa? Non so, se poi il centrocampo non fa filtro diventa più difficile. Ci ragioneremo, abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno, abbiamo speso 30 milioni, se c’è da spendere qualcosa in più lo faremo perché vorrei una squadra che mi faccia divertire”.