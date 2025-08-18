Toro.it

Ospite d’eccezione all’Olimpico Grande Torino. Diego “Cholo” Simeone è in tribuna per assistere al possibile esordio del figlio con i granata

Sulle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino c’è anche Diego Simeone. Il “Cholo” si è recato allo stadio per assistere alla sfida tra i granata e il Modena, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il motivo della visita del grande allenatore è speciale.

Simeone (padre), infatti, attende e spera nell’esordio con la maglia del Torino di Giovanni Simeone. Il nuovo acquisto dell’attacco granata non è partito titolare, ma per l’argentino potrebbe esserci spazio a partita in corso.

Torino FC new signing Giovanni Simeone arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from SSC Napoli.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 18-08-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Si starà divertendo un mondo

Da Anjorin a Simeone: i giocatori pronti al debutto all’Olimpico Grande Torino