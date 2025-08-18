Toro.it

La campagna acquisti del Torino permetterà a diversi giocatori di esordire davanti ai propri tifosi in occasione della Coppa Italia

Manca sempre meno alla prima partita all’Olimpico Grande Torino della stagione. Baroni e i suoi nuovi giocatori il 18 agosto avranno la possibilità di presentarsi ai tifosi granata in occasione della partita di Coppa Italia contro il Modena.

Le cessioni remunerative di Ricci e Milinkovic Savic hanno permesso alla dirigenza del Torino di muoversi con un discreto budget sul mercato, e le diverse trattative hanno facilitato l’arrivo di nuovi giocatori di talento. Baroni nel corso delle settimane della preseason ha avuto la possibilità di studiare da vicino la sua nuova squadra, per iniziare a sviluppare la sua idea di gioco che porterà avanti nel corso della stagione, servendosi dei nuovi acquisti come interpreti.

I nuovi nomi della difesa

Il Torino tra le diverse operazioni di mercato ha voluto investire su un giovane portiere come Israel per sostituire Milinkovic Savic. L’uruguayano è arrivato nella squadra granata a fine giugno, e nelle ultime settimane Baroni ha voluto schierarlo in campo contro il Monaco e il Valencia. Il classe 2000 si candida a essere uno dei titolari per la sfida contro il Modena, e proverà a sostituire il primo ricordo sfortunato della prima partita con i granata con un buon esordio all’Olimpico Grande Torino davanti ai suoi tifosi. L’albanese Ismajli è invece uno dei volti nuovi della difesa del Torino. Baroni ha visto di buon occhio l’arrivo dell’ex Empoli dal momento che il classe 1996 ha preso parte a tutte le ultime 4 partite di preparazione del Torino. Tuttavia il recente infortunio potrebbe costringere Ismajli a posticipare la sua prima apparizione all’Olimpico Grande Torino.

Il nuovo arrivo per la mediana

Anjorin è stato uno dei primi acquisti del Torino della sessione di mercato estiva, e dopo aver preso parte all’amichevole contro il Monaco, l’inglese ha tentato di imporsi contro il Valencia. Tuttavia la sua trasferta in Spagna non è stata delle più positive dal momento che il giocatore ha rimediato la prima espulsione della stagione nel corso dell’incontro. Il classe 2001 è uno dei giocatori che ha avuto più tempo per adattarsi alla nuova squadra, e per questo Baroni potrà concedergli la possibilità di esordire in Coppa Italia davanti ai propri tifosi.

I rinforzi del reparto offensivo

I rinforzi per la trequarti sono invece arrivati nelle ultime settimane in rapida successione, e sebbene non abbiamo avuto la possibilità di prendere parte alla prima parte della stagione, Ngonge e Aboukhlal sono i due acquisti che Baroni stava aspettando per completare la tre quarti della squadra, e per questo motivo i due giocatori saranno gli osservati speciali contro il Modena. A chiudere i recenti acquisti del Torino, Simeone è l’ultimo dei nuovi giocatori ad aver indossato la maglia granata. L’argentino ha avuto la possibilità di giocare qualche minuto contro il Valencia, tuttavia la mancata preparazione iniziale con il resto della squadra potrebbe rallentare la sua ricerca per la titolarità, anche se non è escluso che possa esordire in Coppa Italia all’Olimpico Grande Torino.

Giovanni Simeone
