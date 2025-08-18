Sono 52 i precedenti tra la squadra granata e gli emiliani, tuttavia in Coppa Italia le due formazioni si sono incontrate solamente due volte

Manca sempre meno al fischio d’inizio che darà avvio alla stagione dei granata. Torino-Modena sarà la gara valida per i 32esimi di Coppa Italia, ed entrambe le squadre saranno motivate a iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Nonostante le due squadre si siano incontrate ben 52 volte tra le diverse competizioni e amichevoli, i precedenti in Coppa Italia si fermano a quota due, e il match in programma lunedì 18 agosto sarà il terzo della loro storia. Complessivamente i granata vantano un bilancio positivo, con 28 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. In Serie A Torino e Modena si sono affrontate 26 volte, con una striscia di risultati positivi che fa sorridere ai granata, mentre negli incontri in Serie B la differenza di risultati si assottiglia sempre di più, dal momento che i granata hanno registrato 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

L’ultimo precedente

L’ultimo incontro ufficiale tra Torino e Modena risale a 13 anni fa, quando le due squadre si sono affrontate in Serie B nella stagione 2011/2012. Fu una delle ultime gare del campionato, in cui i granata sono riusciti a imporsi per 2-0, grazie alle reti di Oduamadi e di De Feudis.

L’incontro del 1986

La partita tra Modena e Torino giocata all’impianto sportivo Braglia nell’agosto del 1986 è il secondo incontro in cui le due formazioni si sono scontrate nella competizione della Coppa Italia. Il Torino di Radice si è scontrato contro la squadra emiliana di Mascalaito, la partita è terminata in parità con il risultato di 0-0, dal momento che al termine dei 90′ nessuna delle due formazioni era riuscita a trovare la rete vincente.

Il primo incontro in Coppa Italia

La partita tra Modena e Torino del settembre del 1968 è il primo dei due confronti che le due squadre hanno avuto in Coppa Italia. Il precedente risalente a 57 anni fa è stato uno dei primi incontri della stagione, in cui i granata sono riusciti a imporsi contro gli emiliani al termine dei 90′ con un risultato di 4-2 grazie alle reti di Mondonico, Fossati e alla doppietta di Facchin.