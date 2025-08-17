Carlo Rivetti è il nipote dello storico presidente granata che nel 1926 aveva fatto costruire il Filadelfia

La passione per il Torino è una di quelle emozioni che ogni tifoso granata si porterà dietro per gran parte della propria vita. Si tratta di un’eredità familiare che i genitori tramandano ai propri figli ormai da generazioni, e il presidente del Modena è uno degli esponenti del panorama calcistico ad avere un profondo legame con il Torino.

In vista del prossimo incontro di Coppa Italia contro la squadra piemontese, Rivetti ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al suo stretto legame con i granata. Il presidente degli emiliani è infatti legato strettamente alla storia del Torino, dal momento che suo nonno, Marone Cinzano, fu uno dei presidenti più illustri della storia dei granata. Quest’eredità familiare è rimasta impressa nel cuore di Rivetti, che ha commentato il profondo legame che lo lega ai granata : “Il Toro è l’amore di una vita“.

Dal Filadelfia allo scudetto del 1928

Marone Cinzano è uno dei presidenti storici del Torino, che viene ricordato dai tifosi per aver costruito il Filadelfia, quello che oggi è il quartier generale dei granata. Oltre ad aver costruito le fondamenta della squadra, Cinzano verrà ricordato come il presidente dello storico scudetto ottenuto nella stagione 1927/1928. Rivetti nutre quindi una profonda ammirazione per la squadra e i valori del Torino, che sono stati decisivi per la nomina di Sottil, il nuovo allenatore del Modena: “Ci accomunano le radici granata del Torino e ciò mi colpisce”.

L’omaggio del Torino a Cinzano

Il presidente del Modena ha infine ringraziato il patron del Torino per il tributo riservato alla memoria di Marone Cinzano: “Ringrazio Urbano Cairo per aver dedicato e riservato con una targa il seggiolino centrale a mio nonno, in occasione della gara di Coppa Italia lo visiterò”. Rivetti ha dichiarato di essere profondamente legato alla squadra, e per questo motivo ha confermato la sua intenzione di fare visita ai luoghi più iconici della città legati al Torino: “Andrò anche a Superga perché quella squadra imbattibile non si dimentica mai. Spero che lo spirito di quel Toro venga in qualche modo trasferito al mio Modena”.