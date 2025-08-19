Toro.it

Tutti i nuovi arrivati dal mercato, eccezion fatta per Ismajli, hanno giocato contro il Modena: come è andato il loro esordio

Si poteva sicuramente fare meglio, ma in questa fase ciò che conta è il risultato: nella gara inaugurale della stagione il Torino ha battuto 1-0 il Modena, superando il turno di Coppa Italia e presentandosi dunque con entusiasmo alla settimana che porta alla partita contro l’Inter. Tanti volti nuovi rispetto all’ultima uscita della scorsa stagione, e ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico presente allo Stadio Olimpico Grande Torino sono stati ovviamente i nuovi arrivati dal mercato: da Israel a Ngonge, ecco come è andato l’esordio dei nuovi.

I promossi

A risaltare maggiormente tra le cinque novità viste in campo è stato Israel, autore di una grande prestazione in particolar modo nel primo tempo, quando ha salvato più volte i suoi con diversi interventi non semplici. La paura scaturita dopo la botta alla testa della sfida contro il Monaco è passata, adesso l’uruguaiano punta ad affermarsi sempre di più. Ingresso positivo, invece, sia per Anjorin che Simeone. I due avevano fatto male nell’amichevole contro il Valencia, il primo addirittura rimediando un cartellino rosso nei primi minuti del secondo tempo. Questa volta l’ex Empoli si è messo in mostra in mezzo al campo, mentre il Cholito – davanti il padre presente allo stadio – ha lottato come suo solito sfiorando anche il gol.

I bocciati

Male, e non poco, i due esterni Aboukhlal e Ngonge. Il primo ci ha provato nei primi 45 minuti, con qualche giocata non riuscita e troppi falli che lo hanno portato a essere anche ammonito. Il belga, invece, ha totalmente deluso: due gol sbagliati, fuori dal gioco in più occasioni e anche diversi errori con il pallone tra i piedi. I due acquisti con più aspettative, nella prima uscita, non hanno certamente entusiasmato.

Franco Israel of Torino FCt looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 19-08-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
31 minuti fa

Cosa pretendere dagli acquisti del diverso, già tanto che non si siano infortunati.

Israel inizia alla grande: clean sheet e diverse parate importanti