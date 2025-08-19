Tutti i nuovi arrivati dal mercato, eccezion fatta per Ismajli, hanno giocato contro il Modena: come è andato il loro esordio

Si poteva sicuramente fare meglio, ma in questa fase ciò che conta è il risultato: nella gara inaugurale della stagione il Torino ha battuto 1-0 il Modena, superando il turno di Coppa Italia e presentandosi dunque con entusiasmo alla settimana che porta alla partita contro l’Inter. Tanti volti nuovi rispetto all’ultima uscita della scorsa stagione, e ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico presente allo Stadio Olimpico Grande Torino sono stati ovviamente i nuovi arrivati dal mercato: da Israel a Ngonge, ecco come è andato l’esordio dei nuovi.

I promossi

A risaltare maggiormente tra le cinque novità viste in campo è stato Israel, autore di una grande prestazione in particolar modo nel primo tempo, quando ha salvato più volte i suoi con diversi interventi non semplici. La paura scaturita dopo la botta alla testa della sfida contro il Monaco è passata, adesso l’uruguaiano punta ad affermarsi sempre di più. Ingresso positivo, invece, sia per Anjorin che Simeone. I due avevano fatto male nell’amichevole contro il Valencia, il primo addirittura rimediando un cartellino rosso nei primi minuti del secondo tempo. Questa volta l’ex Empoli si è messo in mostra in mezzo al campo, mentre il Cholito – davanti il padre presente allo stadio – ha lottato come suo solito sfiorando anche il gol.

I bocciati

Male, e non poco, i due esterni Aboukhlal e Ngonge. Il primo ci ha provato nei primi 45 minuti, con qualche giocata non riuscita e troppi falli che lo hanno portato a essere anche ammonito. Il belga, invece, ha totalmente deluso: due gol sbagliati, fuori dal gioco in più occasioni e anche diversi errori con il pallone tra i piedi. I due acquisti con più aspettative, nella prima uscita, non hanno certamente entusiasmato.