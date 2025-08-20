Tutto quello che c’è da sapere su Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia seguito dal Torino in questa finestra di mercato

Ultimi giorni di calciomercato, con il Torino che ha in mente di mettere a segno altri due colpi dopo aver acquistato 5 nuovi calciatori. I granata attendono nello specifico un terzino sinistro e soprattutto un registra di centrocampo, che potrebbe essere Hans Nicolussi Caviglia. Il mediano del Venezia è pronto a tornare in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.

Una vita alla Juventus per Nicolussi Caviglia, entrato nel settore giovanile bianconero praticamente da bambino e diventato grande lì dentro. Il classe 2000 è sempre risultato tra i più promettenti del vivaio della Juve, riuscendo poi a emergere anche tra i pro senza troppi problemi. A Torino, però, non ha subito avuto la possibilità di mettersi in mostra in prima squadra, ed ecco che per lui è iniziata una serie di prestiti che sembrava senza fine. Perugia, Parma – con un brutto infortunio al crociato che ne ha compromesso la crescita -, Sudtirol e Salernitana, prima di una stagione da rincalzo di Locatelli in bianconero.

La carriera di Nicolussi Caviglia

Ma è stata la scorsa l’annata dell’exploit: a Venezia, nonostante la retrocessione, il calciatore valdostano è cresciuto partita dopo partita attirando le attenzioni di diversi club italiani e non solo. In regia, sui calci piazzati e con i tiri da fuori, Nicolussi Caviglia è sembrato un giocatore “fuori categoria” all’interno di una squadra che contava poca gente di qualità. Ora, dopo due mesi di attesa, per lui sembra essere arrivato il momento in Serie A.

Caratteristiche tecniche

Di calciatori come Nicolussi Caviglia, in Serie A nell’ultima stagione, se ne sono visti davvero pochi. Il 25enne rimanda al classico regista che sta bene con il pallone tra i piedi, che non soffre affatto la pressione degli avversari e che con dei lampi di genio riesce a cambiare la storia di una partita, mettendo in porta i compagni e non solo. Destro di piede, l’assenza di fisicità è controbilanciata dall’ottima tecnica, che lo rende tra i migliori centrocampisti del campionato quantomeno in questo aspetto. L’ex Juve può rappresentare anche un’ottima arma in più sui calci piazzati, come fatto vedere lo scorso anno. Il Torino, qualora la trattativa dovesse giungere a una conclusione positiva, effettuerebbe un grosso upgrade con lui in regia.