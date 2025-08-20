Duvan Zapata ha parlato in conferenza stampa prima di incontrare i tifosi al Torino FC Store de La Rinascente

Duvan Zapata questa mattina è stato ospite del Torino FC Store de La Rinascente dove, insieme a Guillermo Maripan, ha incontrato i tifosi per firmare autografi e scattare foto. Prima però il centravanti colombiano ha risposte alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Zapata

Dopo l’infortunio contro l’Inter ha pensato che la sua carriera fosse finita?

“È stata una situazione di gioco, io non mi risparmio mai anche se siamo verso la fine della partita. Tra l’altro abbiamo anche fatto gol quando non era in campo. Comunque l’infortunio fa parte del passato, ora mi sento meglio. Fortunatamente tutto passa e spero di poter tornare al mio livello”.

C’è una promessa che si sente di fare ai tifosi?

“Li ringrazio per il sostegno che mi hanno dato sin da quando sono arrivato. Mi hanno mandato anche tanti messaggi sui social, quando li incontravo per strada mi hanno sempre dimostrato il loro affetto”.

State lavorando sempre di più sul 4-3-3?

“A volte ci alleniamo con altri sistemi ma il mister sa che dobbiamo avere alternative e non fissarci su un solo sistema, a partita in corso ci potrebbe essere bisogno di cambiare e per questo lo facciamo anche in allenamento, è capitato anche di usarne tre diversi. Abbiamo provato la difesa a cinque, il 4-3-3 e il 4-4-2”

Senti di poter essere il capocannoniere o uno dei migliori marcatori del campionato?

“Io lavoro per migliorare, in questo momento mi sento di poter ritrovare il livello che avevo prima dell’infortunio. Tengo i piedi per terra, ma posso arrivare a fare un buon campionato”.

A livello di obiettivi nello spogliatoio quali avete?

“Stiamo aspettando l’inizio del campionato, sarà una stagione difficile ma guarderemo partita dopo partita. Ci sono ancora i ragazzi nuovi con cui integrarci e trovare sintonia, per capire tutti i concetti del mister, quindi penso che parlare ora di obiettivo non è opportuno. Siamo consapevoli di poter fare un grandissimo campionato”.

L’anno scorso avevi trovato una buona intesa con Adams, pensi di poter trovare un’intesa simile con Simeone?

“Il reparto d’attacco è sempre importante in una squadra, l’anno scorso eravamo in tre, con Sanabria, abbiamo avuto una buona intesa. Adesso anche con Giovanni dobbiamo cercare di fare bene ogni partita”.

A Superga ti ho visto emozionato?

“Sì, sono un essere umano. Quest’anno ho vissuto il 4 maggio da capitano, è stata un’esperienza molto bella che porterò per sempre con me, mi emoziono a pensare che quest’anno dovrà rifarlo. Sono onorato di aver vissuto da capitano del Toro questa commemorazione”.

La società ti ha rinnovato il contratto anche se eri infortunato. E’ stato un bel gesto?

“E’ stato un bellissimo gesto che ha fatto al società, devo ripagare sul campo la fiducia che hanno avuto in me”.