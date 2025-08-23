C’è tanto ancora da fare sul mercato per il Toro, sia lato uscite che entrate: in caso di arrivo di un trequartista, Adams potrebbe salutare

Poco più di una settimana, e tutto sarà finito. Mentre il campionato si appresta a prendere il via, parallelamente sta per terminare la sessione estiva di calciomercato. Dopo tre intensi mesi di trattative si potrà così pensare solamente al campo. Ma come detto manca ancora poco più di una settimana, e di cose da fare ancora ce ne sono eccome. In particolare il Torino punta a completare diverse operazioni, sia per quanto riguarda le entrate che le cessioni. In attesa che si sblocchi la situazione terzino sinistro e ora che è arrivato Asllani, il nome più caldo è quello di Oristanio, per cui prosegue la trattativa con il Venezia. La novità, però, è che il suo arrivo potrebbe sbloccare la cessione di Ché Adams.

Oristanio in, Adams out?

È un attacco già ricco quello del Torino, che in questa finestra di mercato ha visto aggiungere al proprio roster Aboukhlal, Ngonge e Simeone. Oltre a questi tre potrebbe anche arrivare Oristanio, per cui Vagnati sta trattando a oltranza con il Venezia con la speranza che i lagunari possano abbassare le pretese, vista anche la volontà del calciatore di tornare in Serie A. Il suo eventuale arrivo, però, aprirebbe le porte a una cessione: il reparto offensivo come detto è già pieno, e con una partita a settimana in tanti rischierebbero di rimanere fuori. Ecco che dunque a lasciare potrebbe essere Adams, l’unico per cui fino a questo momento sono arrivate delle offerte – nello specifico dall’Inghilterra. Una doppia operazione dal “sapore” prettamente economico più che tecnico, visto che dalla cessione dello scozzese i granata potrebbero ottenere soldi importanti mentre Oristanio dovrebbe arrivare in prestito. Nulla di ancora definito, ma l’attacco potrebbe subire dei cambiamenti rilevanti in questi ultimi giorni di mercato.