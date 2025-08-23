Continua la ricerca del terzino sinistro per il Torino: in questi giorni salgono le quotazioni del romanista Salah-Eddine

Sono gli ultimi giorni di lavoro diviso in due, tra campo e mercato. Mentre Baroni e la squadra si preparano al test d’esordio in campionato, in programma lunedì sera a San Siro contro l’Inter, Cairo e Vagnati continuano a lavorare con l’obiettivo di sistemare la rosa. Se a livello di cessioni serve ancora piazzare diversi calciatori in questa ultima settimana di trattativa, per quanto riguarda le entrate si aspettano invece i rimanenti due colpi: un trequartista e un terzino. Visto il sovraffollamento presente al momento nel reparto offensivo al momento la priorità è prendere un esterno basso mancino, e in questo senso è a ridosso del gong che si presenteranno le migliori occasioni. Una di queste potrebbe portare a Roma, dove ai margini del progetto c’è Salah-Eddine.

Occasione Salah-Eddine

Un triste epilogo per Salah-Eddine in giallorosso. Arrivato a gennaio con grandi aspettative visto anche l’esborso di quasi 9 milioni di euro, l’olandese non ha mai realmente avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Ranieri lo ha infatti schierato tre volte, mentre con Gasperini la situazione è stata complicata maggiormente. Il classe 2002 è infatti stato utilizzato solamente in due amichevoli, rimanendo poi escluso nelle più recenti. Esclusione confermata anche per l’esordio in campionato contro il Bologna, a cui l’ex Twente non prenderà parte. È chiaro dunque come il 23enne non abbia convinto il nuovo tecnico giallorosso, che ha deciso di comune accordo con la società di piazzarlo sul mercato. Un assist per i club come il Torino alla ricerca di giocatori con le sue caratteristiche dato che, vista la necessità dei capitolini di trovargli una sistemazione, l’eventuale operazione potrebbe andare in porto a costi convenienti. Quello di Salah-Eddine è quindi un nome da attenzionare per gli ultimi giorni di calciomercato: occhio alle opportunità.