Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, sabato 23 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Napoli, piace Brescianini

In cerca di un centrocampista con qualitÃ offensive, il Napoli Ã¨ tornato a interessarsi a Brescianini. L’ex Milan era praticamente un nuovo giocatore azzurro giÃ la scorsa estate, avendo svolto le visite mediche, ma poi i campani hanno scelto di fiondarsi su McTominay. Adesso l’azzurro Ã¨ tornato nella lista di Manna, e potrebbe arrivare a fronte di un’offerta di almeno 15 milioni di euro.

Pellegrini-Roma, Ã¨ addio

Lorenzo Pellegrini si prepara a salutare la Roma dopo diversi anni da capitano. Il 29enne non rientra piÃ¹ nei piani del club, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate, ed Ã¨ ora alla ricerca di una nuova sistemazione. Dall’Italia Ã¨ arrivato solo qualche interessamento, mentre Ã¨ in Inghilterra che Pellegrini potrebbe trasferirsi. Stando a quanto riportato dal Regno Unito, infatti, il West Ham sarebbe pronto a fare un’offerta alla Roma per il trequartista.

Rabiot puÃ² tornare in Italia

Ãˆ finito sul mercato Adrien Rabiot, dopo quanto successo con il compagno di squadra Rowe al termine di Rennes-Marsiglia. I due sono stati infatti protagonisti di una violenta lite, che ha portato De Zerbi e il club a scegliere di mettere entrambi sul mercato. Ecco allora che Rabiot potrebbe tornare in Italia, con tanti club interessati a lui. Su tutti Milan e Napoli, che lo riaccoglierebbero volentieri in Serie A; in particolar modo i rossoneri, dove il francese potrebbe ritrovare il suo “papÃ calcistico” Allegri.