Al termine del weekend Torino e Venezia torneranno in contatto per Gaetano Oristanio, il quale spinge per il trasferimento

Manca ormai pochissimo alla prima gara di campionato del Torino, che domani sera esordirà a San Siro contro l’Inter. Baroni si presenterà al Meazza con una squadra non del tutto completa, che necessita ancora di essere rinforzata in questi ultimissimi giorni di sessione. La casella da riempire è quella della fascia sinistra, con la trequarti che potrebbe accogliere ancora un giocatore (motivo per cui potremmo aspettarci anche una cessione). Per quanto riguarda quest’ultima, nello specifico, vanno avanti i contatti con il Venezia per Gaetano Oristanio. Manca ancora l’accordo tra i club, che si sono promessi di riaggiornarsi la prossima settimana. Nel frattempo i lagunari non hanno convocato il giocatore per la sfida di oggi contro il Bari.

Nuovi contatti la prossima settimana

Secondo weekend di calcio, primo di Serie A. In questi due giorni il telefono squillerà, ma il pensiero principale sarà sul campo. Ecco dunque che le trattative verranno riprese all’inizio della prossima settimana, dopo che il Torino avrà giocato contro l’Inter e quando mancheranno pochi giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Il nome più caldo in questi giorni rimane quello di Gaetano Oristanio, trequartista del Venezia che ha espresso il desiderio di tornare in Serie A, ma manca ancora l’accordo con i lagunari, i quali vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo. Non è impossibile trovare un punto d’incontro tra le parti, ma serviranno nuovi contatti la prossima settimana per poter giungere a un accordo.

La concorrenza del Verona

Intanto, non è da sottovalutare la concorrenza del Verona. I gialloblù hanno iniziato a sondare da un po’ di giorni la pista che porterebbe al trequartista calabrese come sostituto dell’infortunato Suslov, e potrebbero muoversi con anticipo rispetto al Toro. I granata, però, contano sulla volontà del calciatore, che da giorni ha dato priorità alla squadra di Baroni. Situazione in definizione dunque: tutto verrà chiarito nelle prossime puntate.