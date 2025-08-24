Nel corso dell’ultima conferenza stampa il nuovo tecnico granata ha parlato della situazione dell’attaccante scozzese

Il Torino è pronto per dare il via al proprio campionato, e contro l’Inter i granata saranno chiamati a condurre una grande prova.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita, Marco Baroni ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla condizione dei propri giocatori. Il nuovo tecnico avrà ancora diverso tempo a disposizione prima di dover scegliere quelli che saranno i titolari della sfida di San Siro. Tra i principali dubbi dell’allenatore rimane quello di scegliere quello che sarà l’attaccante di riferimento che partirà dal 1′. Adams e Simeone si contendono il reparto offensivo, tuttavia entrambi potranno trovare spazio nel corso dei 90 minuti: “Uno parte dall’inizio e uno entra. Valuterò ma lui e Adams, uno parte e uno entra”.

Adams rischia di finire ai margini

Con l’arrivo di Simeone il Torino vanta in rosa tre interpreti in grado di giocare da prima punta, e per questo motivo, qualche giocatore potrebbe rischiare di avere una discreta concorrenza per la titolarità. Dopo la buona prestazione di Simeone contro il Modena, Baroni potrebbe valutare di dare sempre maggiore spazio all’argentino in attesa del recupero di Zapata. Il Cholito essendo una prima punta di ruolo potrebbe far scendere Adams nelle gerarchie, tuttavia il Torino continua a fare affidamento sullo scozzese, dal momento che a oggi rimane un punto di riferimento della squadra: “Da ciò che so, noi puntiamo molto su questo giocatore”.

Il futuro di Adams

Manca ancora qualche giorno prima che si concluda il mercato, e per allora la situazione di Adams potrebbe ancora cambiare. Il Torino in questi giorni continua a mantenere un concreto interesse per Oristanio. L’arrivo di un nuovo giocatore offensivo potrebbe compromettere la permanenza di Adams in granata, dal momento che nel caso in cui Baroni scelga di impiegare con maggiore frequenza il 4-3-3, lo scozzese potrebbe rischiare di finire ai margini della squadra. Per questo non è esclusa la possibilità che Adams possa essere ceduto entro la fine del mercato: “Poi se arrivassero sirene non tenibili, faremo valutazioni… Ma ad oggi non ci sono“.