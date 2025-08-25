Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Asllani, prelevato dall’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto

E sono 7. Dopo Ismajli, Anjorin, Israel, Aboukhlal, Ngonge e Simeone, il Torino batte un altro colpo per quanto riguarda il mercato in entrata. I granata hanno infatti annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani, prelevato dall’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Toro ha versato 1.5 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri, a cui se ne aggiungeranno altri 12 qualora si decidesse di riscattarlo al termine della prossima stagione. Inoltre, la squadra di Chivu potrebbe contare sul 20% della futura rivendita nel caso in cui il trasferimento dovesse diventare definitivo.

Il comunicato

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Asllani vestirà la maglia granata per la prossima stagione: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani“.