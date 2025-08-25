Toro.it

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Asllani, prelevato dall’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto

E sono 7. Dopo Ismajli, Anjorin, Israel, Aboukhlal, Ngonge e Simeone, il Torino batte un altro colpo per quanto riguarda il mercato in entrata. I granata hanno infatti annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani, prelevato dall’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Toro ha versato 1.5 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri, a cui se ne aggiungeranno altri 12 qualora si decidesse di riscattarlo al termine della prossima stagione. Inoltre, la squadra di Chivu potrebbe contare sul 20% della futura rivendita nel caso in cui il trasferimento dovesse diventare definitivo.

Il comunicato

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Asllani vestirà la maglia granata per la prossima stagione: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani“.

Kristjan Asllani of FC Internazionale in action during the Serie A football match between FC Internazionale and Empoli FC. FC Internazionale won 3-1 over Empoli FC.
ultimo aggiornamento: 25-08-2025

37 Commenti
dadde
dadde
1 minuto fa

Spero che Zapata non giochi neanche un minuto stasera dopo schuurs e Duvan con l’Inter direi basta .

suoladicane
suoladicane
32 minuti fa

Anche quest’anno ho deciso che farò come il proprietario presiniente, e nella Cariese metterò quanto lui, cioè un c.a.zzo
Carie paiasu cuntabale vattene

Kawasaki77
Kawasaki77
22 minuti fa
Reply to  suoladicane

👍👍👍

andrepinga
andrepinga
15 minuti fa
Reply to  suoladicane

e questo che non capisco. Non intendi seguire il Toro ne’ allo stadio ne’ in tv giusto? Allora per coerenza non dovresti nemmeno scrivere su un sito solo perche’ e’ gratis…cioe’ o segui il toro o non lo segui…scelta legittima per carita’

Berggreen
Berggreen
7 minuti fa
Reply to  andrepinga

La maggior parte di quelli che scrivono qui sono del Toro

soloiltoro
soloiltoro
6 minuti fa
Reply to  andrepinga

Per te questo è toro?
La coerenza è con chi contesta non con chi sai caña le braghe di fronte a questo scempio.

Berggreen
Berggreen
8 minuti fa
Reply to  suoladicane

Io non metterò nemmeno il mio tempo

andrepinga
andrepinga
45 minuti fa

ripeto a tutti. Solo il mancato riscatto di mandragora e’ stato sbagliato. Tutti e dico tutti gli altri (Brekalo, Miranchuk, Sosa, se volete pure Elmas a 17 milioni) col senno di poi no. Quindi per lui e ngonge vedremo cosa dimostreranno.

Kawasaki77
Kawasaki77
21 minuti fa
Reply to  andrepinga

Eh bhe perchè quelli che gli hanno sostituiti hanno fatto sfracelli!

andrepinga
andrepinga
17 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

e questo centra con il non averli riscattati???

Berggreen
Berggreen
4 minuti fa
Reply to  andrepinga

Ma poi Miranchuk, Praet chi lo dice che non andavano riscattati? Opinione tua, per carità. Si è pensato bene di riscattare Masina e Biraghi perché non hanno costato un cazz.

Last edited 47 secondi fa by Berggreen

