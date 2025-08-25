Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Napoli dopo aver perso Lukaku per infortunio è ora in cerca di un nuovo centroavanti che possa rinforzare e dare maggiore profondità alla rosa dei campani. I campioni in carica sembrano essere ora sempre più vicini a Hojlund, il giocatore di proprietà del Manchester United. I “Red Devils” dopo aver condotto una ricca campagna acquisti potrebbero valutare di cedere il proprio giocatore, che vedrebbe di buon occhio un possibile ritorno in Serie A. Oggi sono in programma nuovi contatti tra le due squadre e i partenopei lavoreranno per tentare di ottenere Hojlund a titolo definitivo o con prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina riparte da Piccoli

Dopo aver strappato il pareggio nei minuti di recupero contro la Fiorentina, il Cagliari è ora pronto per ufficializzare la cessione di Piccoli per la prossima stagione. Oggi il giocatore sarà atteso nel nuovo club, e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della rosa di Pioli. Il trasferimento a titolo definitivo avverrà sulla base di 25 milioni più 2 di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Nel caso in cui il Cagliari dovesse incassarli al termine della stagione, il trasferimento di Piccoli sarà il più costoso della storia della Fiorentina.

Bonfanti verso la conferma

Il Pisa ha ottenuto il primo punto in Serie A dopo 34 anni, e ora la squadra toscana cercherà di ufficializzare gli ultimi colpi di mercato per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Dopo aver convinto nella scorsa stagione, Bonfanti è ora a un passo dal ritorno al Pisa. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta ha da poco terminato una stagione in prestito con i toscani ed è tornato a disposizione di Juric, tuttavia nei prossimi giorni è atteso il suo ritorno al Pisa. Il trasferimento si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui il Pisa riesca a ottenere la salvezza entro la fine del campionato