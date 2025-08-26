Una settimana esatta alla fine del calciomercato e il Torino prova ad accelerare per gli ultimi due obiettivi

Manca esattamente una settimana alla fine del calciomercato estivo, che chiuderà i battenti lunedì 1 settembre alle ore 20. Pochi giorni ancora, dunque, per portare a termine le operazioni rimanenti sia in entrata che in uscita. E di lavoro per Vagnati ce n’è, visto come il Torino dovrebbe innanzitutto liberarsi di qualche giocatore al momento fuori dai piani di Baroni, per poi mettere a segno gli ultimi due rinforzi: il trequartista e il terzino sinistro.

Si spinge per Oristanio

La priorità a questo punto è il terzino sinistro. L’obiettivo del club è infatti quello di portare a Torino il sostituto di Biraghi, e al momento i principali nomi in lista sono quelli di Salah-Eddine e Fortini. Il primo è ormai ai margini del progetto Gasperini a Roma, mentre il secondo può partire in prestito nonostante i granata lo vorrebbero a titolo definitivo: a tal proposito da registrare una prima offerta dei granata di 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Fortini, a differenza di Salah-Eddine, è un under 22 e il suo acquisto non creerebbe problemi per la lista dei giocatori ascrivibili al campionato: anche per questo appare al momento favorito. Vagnati prima della partita contro l’Inter aveva detto: “Mi auguro di chiudere a breve per il terzino”. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

Poi Oristanio

Dopo aver sistemato la questione terzino, Vagnati virerà sul trequartista, o meglio il jolly offensivo che il tecnico potrebbe schierare in più posizioni dell’attacco. E il profilo ideale in questo senso è quello di Gaetano Oristanio: l’esterno calabrese spinge per lasciare il Venezia, che fa però muro e chiede una cessione a titolo definitivo, mentre i granata hanno fin qui sempre messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto.

La trattativa si può sbloccare a ridosso del gong, ma affinché si chiuda è necessaria un’uscita: sono già in tanti gli uomini a disposizione dalla trequarti in su, motivo per cui qualcuno dovrebbe liberare un posto per il classe 2002. Il principale indiziato è Adams, che ha attirato l’interesse di qualche club inglese e da cui si potrebbero ricavare soldi importanti.

Gli altri possibili colpi

Al Torino servirebbero poi rinforzi in difesa, la gara con l’Inter (ma anche le amichevoli estive) hanno certificato le impressioni dello scorso campionato: Coco e Masina non sono centrali affidabili se l’obiettivo è quello di puntare anche solo alla parte sinistra della classifica.