Il georgiano non è stato inserito nella lista dei convocati da parte del tecnico: segno di come il suo futuro sarà lontano da Torino

Una serata da dimenticare per il Torino, battuto 5-0 dall’Inter all’esordio in campionato, in una partita senza storia e mai in discussione. A far la differenza è stata sicuramente la qualità superiore dei nerazzurri, ma anche i tanti errori in fase di impostazione da parte della squadra di Baroni, che ha regalato di fatto tre dei cinque gol segnati. Troppi errori in difesa, tanta sofferenza, segno di come la squadra – al netto di Maripan, ieri assente – abbia bisogno di essere rinforzato. Ma se da un lato Vagnati ha dichiarato che l’unico rinforzo per la retroguardia riguarderà il terzino sinistro, e nello specifico il sostituto di Biraghi, dall’altro uno dei centrali al momento a disposizione pare essere in uscita: si tratta di Saba Sazonov.

Sazonov ai margini

È stata una preseason particolare per Sazonov, che di fatto non ha mai giocato nel corso delle varie amichevoli. Il georgiano si era infatti fatto male a inizio giugno con la propria nazionale e gli è stato concesso del tempo per rimettersi al 100%, ma da quel momento oltre a non scendere in campo non è stato neppure convocato. Baroni lo ha poi richiamato per la partita di Coppa Italia contro il Modena, ma lo ha nuovamente escluso in occasione della sfida di San Siro contro l’Inter. A questo punto sembra chiaro come l’ex Empoli non rientri più nei piani del neo tecnico granata, e la società sia dunque pronto a lasciarlo andare. Fino a questo momento nessun club si è fatto avanti in maniera concreta, ma andando avanti con i giorni il classe 2002 può diventare un’opportunità per tutte le squadre alla ricerca di un difensore centrale.