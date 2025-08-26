Toro.it

Accordo trovato tra Venezia e Parma per Gaetano Oristanio, inseguito per due mesi dal Torino

Il Torino lo ha trattato per settimane, mesi, senza però fare la mossa decisiva per portarlo a Torino. Nemmeno quando con il sistema iniziale, il 4-2-3-1, Baroni avrebbe avuto bisogno ancora di un giocatore offensivo. Gaetano Oristanio è vicinissimo al Parma: i club hanno trovato l’accordo per la cessione ai gialloblù, consentendo così all’attaccante di giocare ancora in Serie A. Il Venezia, dal canto suo, non aveva convocato Oristanio in occasione dell’ultima sfida: ormai da tempo sul mercato, club e giocatore aspettavano l’offerta giusta.

Gaetano Oristanio, Venezia
ultimo aggiornamento: 26-08-2025

11 Commenti
Eporedia
Eporedia
2 minuti fa

Vuoi mica fallire?

madde71
madde71
19 minuti fa

Non c’è mai stata trattativa. Prestito con diritto,morta li

Andrea63
Andrea63
41 minuti fa

Ma chi se ne fotte!!!

