Accordo trovato tra Venezia e Parma per Gaetano Oristanio, inseguito per due mesi dal Torino

Il Torino lo ha trattato per settimane, mesi, senza però fare la mossa decisiva per portarlo a Torino. Nemmeno quando con il sistema iniziale, il 4-2-3-1, Baroni avrebbe avuto bisogno ancora di un giocatore offensivo. Gaetano Oristanio è vicinissimo al Parma: i club hanno trovato l’accordo per la cessione ai gialloblù, consentendo così all’attaccante di giocare ancora in Serie A. Il Venezia, dal canto suo, non aveva convocato Oristanio in occasione dell’ultima sfida: ormai da tempo sul mercato, club e giocatore aspettavano l’offerta giusta.