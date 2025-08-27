Il difensore colombiano resta nel mirino granata: possibile operazione in prestito con diritto di riscatto

La rosa granata non è completa, e la chiusura definitiva del calciomercato estivo odierno è sempre più vicina. Il Torino sta ancora cercando un terzino sinistro, una figura che la squadra di Marco Baroni necessita fortemente.

Ma non solo: negli ultimi giorni potrebbe essersi riaperta la pista Coco-Spartak Mosca. Il club russo ha da tempo puntato gli occhi sul difensore equatoguineano, ma non è mai stato trovato un reale accordo. Nel caso in cui quest’ultimo venisse a galla, il Toro è costretto ad avere un’alternativa. Un’eventualità che non può essere esclusa e che porterebbe a individuare un sostituto di pari affidabilità.

Cuesta, la possibile alternativa

Una delle alternative potrebbe essere Carlos Cuesta, difensore proveniente dal Galatasaray. Il club granata ha puntato sul colombiano da diverso tempo, fin dalla scorsa stagione. Arrivato a gennaio nel campionato turco, il giocatore non ha trovato molto spazio: ha totalizzato soltanto un gol in 22 presenze complessive. Questo potrebbe, quindi, essere un valido motivo per partire e lasciare i giallorossi.

Un’uscita non è da escludere e il Torino potrebbe approfittarne. La formula più percorribile resta quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai granata di valutare il centrale senza un impegno economico immediato troppo oneroso. Una pista che rimane ancora in fase esplorativa, ma che potrebbe scaldarsi qualora Coco dovesse davvero lasciare il club.

Il colombiano è pronto a rilanciarsi

Un altro elemento da considerare è la volontà dello stesso calciatore, che potrebbe guardare con favore a una nuova esperienza all’estero per ritrovare minutaggio e continuità. Per il Torino sarebbe un innesto funzionale, giovane ma con già una discreta esperienza internazionale, capace di garantire solidità difensiva e prospettiva futura.