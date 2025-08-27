Toro.it

In questi ultimi giorni di calciomercato è il terzino sinistro la priorità del Torino: i granata vanno avanti per Salah-Eddine

Cinque giorni e qualche ora alla chiusura del calciomercato estivo, che ha visto sì il Torino essere tra le squadre più attive dell’intera Serie A ma allo stesso tempo anche tra quelle che ancora hanno maggiormente lavoro da fare. Non c’è ormai tanto tempo a disposizione, ma il compito di Vagnati è chiaro: cedere quei giocatori che sono fuori dal progetto di Baroni e portare in rosa due innesti: un trequartista e soprattutto un terzino sinistro. Quest’ultimo rappresenta la vera priorità per la squadra granata, in particolar modo dopo quanto visto a San Siro. La rosa ha bisogno di un esterno basso che possa fare da ricambio a Biraghi o che possa prendere il suo posto nell’undici titolare, e al momento il principale indiziato sembra essere Salah-Eddine.

Avanza Salah-Eddine

La situazione di Salah-Eddine è ormai chiara da diversi giorni: pagato 8,5 milioni di euro a gennaio dalla Roma, in campo solamente tre volte nello scorso campionato e finito ora ai margini della squadra, tanto da essere messo sul mercato. I giallorossi sono disposti a lasciar andare l’olandese, a tal punto che Gasperini non lo ha neppure convocato per la prima gara di campionato contro il Bologna. Questo potrebbe esser stato un assist per il Torino, che come detto è alla ricerca di un esterno sinistro basso e si è interessato al laterale ex Twente. I granata sono al momento più avanti rispetto al Werder Brema, altro club che lo segue, e aspettano gli ultimi giorni di mercato per formulare una prima offerta ufficiale ai capitolini. La speranza, ovviamente, è che più si andrà avanti e più il prezzo richiesto dalla Roma sarà conveniente: ecco perché può essere proprio lui il nuovo rinforzo per la corsia mancina.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
