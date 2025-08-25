Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter

Tutto pronto per Inter-Torino, posticipo della prima giornata di Serie A. Mancano pochi minuti al calcio d’inizio e Vagnati, direttore tecnico dei granata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “L’ambizione deve essere dentro di noi, perché è questo il gusto del calcio. Abbiamo un grande pubblico, non dobbiamo porci limiti. Dobbiamo cercare di lavorare sodo perché abbiamo inserito tanti ragazzi nuovi e un allenatore con ottime idee, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare“.

Sul mercato il dt ha detto: “Solo un terzino ora? Nel mercato può succedere sempre di tutto, sicuramente a sinistra abbiamo una casella vuota anche se può giocare Lazaro, ma abbiamo bisogno di un giocatore a sinistra. Vedremo poi cosa ci dirà il mercato negli ultimi giorni. Il terzino sinistro è una situazione che stiamo valutando molto seriamente e mi auguro che nel breve periodo la chiudiamo. Per quanto riguarda l’altro ruolo abbiamo cercato di capire le esigenze del mister e abbiamo capito che serviva uno con le caratteristiche di Asllani. Valuteremo se ci sarà altro da fare, come ha detto il presidente non ci tireremo indietro”.

E infine ha parlato di Baroni: “Sicuramente Baroni ha cercato di dare un’impronta diversa per far essere la squadra padrona del gioco e del proprio destino. Anche per questo abbiamo cercato di prendere giocatori di qualità: siamo molto fiduciosi, dobbiamo lavorare perché la strada è molto lunga“.