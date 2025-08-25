Le formazioni ufficiali scelte da Cristian Chivu e Marco Baroni per Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A
Finalmente si comincia. Il campionato del Torino si apre a San Siro, dove i granata fanno visita all’Inter di Cristian Chivu. L’obiettivo è ovviamente quello di ribaltare i pronostici e vincere, sorprendendo così l’intera Serie A. E a proposito di sorprese, ce ne sono tante nella formazione ufficiale scelta da Marco Baroni: spiccano i nomi di Masina e Gineitis, mentre sulla fascia destra c’è Lazaro al posto di Pedersen. Confermato invece Simeone al centro dell’attacco, affiancato da Ngonge e Vlasic.
Inter-Torino, le formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios. All. Chivu
Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembelé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni
Lazaro terzino destro basso e’ da suicidio non assistito. Tenere Maripan in panchina per fare giocare Masina e’ come tenere il mastino in casa e mettere il cocker a fare la guardia legato al cancello.
Stasera allora pensi di sprigionare la tua virilità?🫣 Scimm, Maripan sembra si sia mangiato 3 piatti di tortellini alla boscaiola…
Ma i nuovi quasi tutti in panchina? Titolare (a parte Simeone che significa la vendita di Adams ) solo quello che ha fatto vedere le cose migliori in precampionato? Ma e’ la squadra dell’anno scorso peggiorata alla grande.
Chi l’avrebbe detto, si stanno materializzando le condizioni da cui si svilupperà l’imprevisto e incurabile mal di pancia di Adams…