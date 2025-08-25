Le formazioni ufficiali scelte da Cristian Chivu e Marco Baroni per Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A

Finalmente si comincia. Il campionato del Torino si apre a San Siro, dove i granata fanno visita all’Inter di Cristian Chivu. L’obiettivo è ovviamente quello di ribaltare i pronostici e vincere, sorprendendo così l’intera Serie A. E a proposito di sorprese, ce ne sono tante nella formazione ufficiale scelta da Marco Baroni: spiccano i nomi di Masina e Gineitis, mentre sulla fascia destra c’è Lazaro al posto di Pedersen. Confermato invece Simeone al centro dell’attacco, affiancato da Ngonge e Vlasic.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios. All. Chivu

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembelé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni