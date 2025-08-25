Ecco la lista dei giocatori convocati di Inter e Torino per la sfida a San Siro valida per la prima giornata di Serie A

Il Torino è pronto per dare il via al suo campionato a San Siro contro l’Inter. Per i granata sarà un esordio difficile, dal momento che i padroni di casa nel corso delle passate stagioni hanno sempre giocato per contendersi le prime posizioni della classifica. Dopo aver dato il via alla stagione con la vittoria ai 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Modena, i granata cercheranno di riconfermarsi nella prossima uscita per tentare di conquistare qualche punto alla prima giornata del campionato. L’Inter cercherà di ottenere subito i tre punti che gli permetterebbero di affermarsi tra le prime posizioni. Chivu esordirà davanti ai propri tifosi contro il Torino e per questo motivo sarà motivato a fornire una grande prova che possa dare speranza e fiducia ai nerazzurri.

Inter-Torino, i convocati di Baroni

Portieri: Israel, Paleari, Popa;

Difensori: Bianay Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen;

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic;

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Inter-Torino, i convocati di Chivu

In attesa di comunicazione