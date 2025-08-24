Ecco chi saranno i giocatori che Baroni schiererà dal primo minuto a San Siro per la sfida contro l’Inter in programma il 25 agosto

Il Torino di Baroni è reduce da una vittoria ai 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Modena, e dopo aver dato avvia alla propria stagione, i granata sono ora pronti per esordire in campionato.

Dopo una passata stagione deludente, i giocatori granata faranno il possibile per riiniziare con il piede giusto e tentare di ottenere qualche punto dall’incontro contro l’Inter. Dopo aver rilasciato la conferenza stampa di presentazione alla partita, Baroni avrà a disposizione ancora un po’ di tempo per valutare e determinare quelli che saranno i giocatori titolari per la prima di campionato.

Ballottaggio per la difesa

Nonostante nelle ultime uscite Baroni abbia fatto affidamento su Coco e Masina per proteggere la porta granata, contro l’Inter, i tifosi del Torino potranno tornare a vedere Maripan dal 1′. Il cileno sembra aver smaltito il carico di lavoro ed è quindi pronto per partire dal 1′, e Baroni dovrà quindi decidere chi sarà il secondo difensore della difesa a 4. Coco e Masina sono i due giocatori in ballottaggio, tuttavia l’ex tecnico della Lazio potrebbe valutare di schierare il primo per ridare fiducia alla coppia di difesa della passata stagione.

Gli interpreti di centrocampo

Baroni contro l’Inter scenderà in campo con il 4-3-3, il modulo vincente che ha permesso ai granata di ottenere il successo in Coppa Italia contro il Modena. Ilkhan dopo l’ultima prova positiva, sarà schierato titolare nel centrocampo a 3, mentre per le altre due maglie da titolare ci sarà un ballottaggio tra Gineitis, Casadei e Anjorin. Ad assistere il turco verosimilmente saranno Casadei e Anjorin, che ha condotto una buona prova contro il Modena. L’attacco sarà invece guidato da Simeone, che sarà accompagnato dai due esterni offensivi Ngonge e Vlasic.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. A diposizione: Popa, Paleari, Masina, Dembélé, Sazonov, Ilic, Lazaro, Perciun, Tameze, Gineitis,, Njie, Aboukhlal, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli

Squalificati: Nessuno