La probabile formazione dell’Inter / l’attaccante argentino guiderà il reparto offensivo della squadra insieme a Thuram

Chivu dopo essere stato nominato come successore di Inzaghi esordirà per la prima volta davanti ai suoi nuovi tifosi contro il Torino. Il tecnico nella recente conferenza stampa ha dichiarato di essere pronto per l’inizio della Serie A, e i suoi giocatori sono motivati per tornare in campo per cercar di far sorridere i propri tifosi.

Thuram e Lautaro per l’attacco

Chivu per il primo incontro di Serie A cercherà di dare il via alla stagione nel migliore dei modi, e per questo motivo, il tecnico affiderà il peso del reparto offensivo della squadra a Thuram e Lautaro Martinez. La coppia d’attacco dei nerazzurri è una delle più prolifiche del campionato, l’intesa vincente tra i due giocatori li ha portati a rivelarsi pericolosi per tutte le squadre della Serie A. Con i suoi riferimenti offensivi, Chivu tenterà di indirizzare l’inerzia dell’incontro a proprio favore, per cercare di ottenere 3 punti importanti per l’inizio del campionato.

Acerbi guida la difesa a tre

Nonostante la nomina di un nuovo allenatore, l’Inter probabilmente scenderà in campo contro Il Torino con il modulo del 3-5-2. I tre difensori saranno chiamati a difendere la porta di Sommer dai tentativi offensivi granata, e per questo motivo Chivu farà affidamento su Acerbi per guidare e coordinare il reparto. Bastoni e Bisseck oltre al compito di difendere le fasce del campo, verranno spesso coinvolti dai compagni per cercare di dare il via all’azione offensiva dell’Inter, in modo da poter creare una superiorità numerica in mezzo al campo.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco la probabile formazione dell’Inter:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Pavard, De Vrij, Palacios, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi, Zielinski, Luis Henrique, Bonny. Allenatore: Chivu.

Squalificati: Calhanoglu, Esposito.

Indisponibili: Nessuno.