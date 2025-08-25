Vlasic, trequartista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter

Prende il via il campionato 2025-2026 del Torino, che si apre a San Siro. Subito una sfida impegnativa per i granata, ospiti dell’Inter vice campione d’Europa. L’obiettivo è ovviamente vincere, e lo ha confermato Nikola Vlasic ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo un nuovo allenatore e nuovi giocatori, lavoriamo tanto sulla tattica. Al mister piace tanto giocare a calcio, noi lavoriamo duro ogni giorno per imparare. Speriamo di fare una stagione migliore di quella scorsa. L’Inter è una squadra fortissima, ma noi siamo venuti qui per dimostrare che siamo squadra e che possiamo giocare contro i migliori club del csmpionato. L’obiettivo stagionale è fare meglio dell’anno scorso“.