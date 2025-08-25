Formazioni, diretta e tabellino di Inter-Torino, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

Finalmente si comincia. Una settimana dopo la prima gara ufficiale, in Coppa Italia, il Torino scende in campo per dare il via alla propria Serie A. I granata fanno visita all’Inter di Cristian Chivu, nel posticipo della 1ª giornata di Serie A. Baroni ancora senza Ismajli e pure senza Asllani (trasferimento ufficializzato oggi col giocatore che però sarà a disposizione dalla prossima sfida). Segui Inter-Torino in diretta su Toro.it.

Inter-Torino: la diretta

45+1′ Termina qui il primo tempo: Torino sotto di due reti a San Siro.

45+1′ Si fa vedere per la prima volta Ngonge, che dopo una piroetta un po’ fortunosa calcia da fuori impegnando un minimo Sommer

45′ Concesso un minuto di recupero

45′ Ancora Sucic, ancora Israel. Il portiere prova a tenere in partita i suoi

44′ Inter vicina al 3-0: miracolo di Israel su un colpo di testa di Acerbi

43′ Altra conclusione di Sucic, parata senza troppi problemi da Israel

41′ I nerazzurri protestano per un possibile fallo di Biraghi su Thuram, ma La Penna fa proseguire

37′ Raddoppio dell’Inter con Thuram

34′ Conclusione di Vlasic, che viene però murata

31′ Calcio di punizione guadagnato da Ngonge

27′ Ancora nessun tentativo pericoloso da parte del Torino

24′ Continuano a portare palla i granata, senza però andare mai oltre la retroguardia dell’Inter

21′ Lungo possesso ora da parte della squadra di Baroni, che non riesce però a far male alla difesa nerazzurra

18′ Gol dell’Inter, rete di Bastoni su calcio d’angolo

16′ Sucic prova la soluzione personale con un tiro da fuori, però troppo potente

14′ Bell’azione del Torino, che si conclude però in un nulla di fatto

11′ Lautaro prova a calciare verso la porta difesa da Israel, ma colpisce male il pallone

7′ Pallino del gioco fino a questo momento dell’Inter, ma i granata ripartono bene con il pallone tra i piedi

4′ Parte bene il Torino, che guadagna ora un calcio d’angolo con Casadei

1′ Inizia la partita a San Siro, via al campionato del Toro

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 20.45

Inter-Torino 2-0: il tabellino

Marcatori: 18′ pt Bastoni (I), 37′ pt Thuram (I)

Inter-Torino: il prepartita

Ore 20.32 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: a breve l’annuncio delle formazioni, poi il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Torino.

Ore 20.10 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: gli spalti sono gremiti mentre Chivu e Baroni danno le ultime indicazioni ai propri giocatori. Nel prepartita hanno analizzato il match sia Vagnati che Vlasic.

Ore 19.30 Le due squadre sono arrivate al Meazza, dove tra un’ora e un quarto prenderà il via la partita. Piccolo giro di ricognizione sul terreno di gioco e poi dritti negli spogliatoi.

Ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio di Inter-Torino, sfida che apre il campionato dei granata e che chiude la prima giornata della nuova Serie A. Grande affluenza a San Siro, dove sono attesi più di 1.500 tifosi del Toro.

Dove vedere Inter-Torino in tv e in streaming

La partita tra Inter e Torino sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare, i canali dedicati sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios. All. Chivu

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembelé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni