Sintesi e commento di Inter-Torino, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

Dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Modena, con un Toro dalla doppia faccia che fatica più del previsto per passare il turno, la squadra di Baroni fa il suo esordio in campionato in casa dell’Inter. Partita non certo facile nella quale i granata sono chiamati a mettere in campo un piglio e una personalità decisamente diversa da quella vista in Coppa, nel tentativo di portare a casa un risultato che ribalti i pronostici della vigilia. Un debutto in Serie A per il quale Baroni si affida a dal primo minuto a Ilkhan, autore di una prestazione contro il Modena che ha di fatto cambiato faccia al Toro, mentre davanti, conferma Simeone insieme a Ngonge e Vlasic. A partire meglio, come da pronostico, è da subito l’Inter che non ha nessuna intenzione di commettere passi falsi in apertura di campionato. Il Toro ci prova, costruisce un paio di buone azioni proprio nei primi minuti del match ma al 18′ incappa nel solito errore di disattenzione: Bastoni su calcio d’angolo è libero di saltare e la spizzata di testa finisce alle spalle di Israel: Inter in vantaggio 1-0 e difesa granata visibilmente in difficoltà. La squadra di Baroni cerca la reazione, prova a costruire gioco e al 34′ trova la conclusione con Vlasic che viene però murato dalla difesa neroazzurra. I padroni di casa abbassano leggermente i ritmi e il Toro cerca di sfruttare l’occasione per trovare spazio ma dura appena una manciata di minuti: al 36′ Thuram aggancia il perfetto assist di Sucic, incrocia e batte il portiere granata. 2-0 Inter e il Toro ancora una volta non sembra in grado di reggere l’urto. Prima del fischio che manda le squadre negli spogliatoi c’è ancora spazio per un paio di pericolosissime incursioni neroazzurre e una gran parata di Israel ma i granata sono praticamente scomparsi dal terreno di gioco.