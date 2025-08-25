A San Siro figuraccia del Torino che non riesce ad essere praticamente mai in partita: Israel sbaglia su almeno tre gol, Gineitis, retropassaggio da horror

ISRAEL 4: evita che il primo tempo si chiuda con un parziale ben più pesante, togliendo da sotto la traversa quello che sarebbe il 3-0 firmato Acerbi. Non impeccabile sui primi due gol, il quinto è tutto suo.

LAZARO 5: vince il ballottaggio con Pedersen ma di certo non approfitta di questa serata per mettere la freccia. Limitato nella spinta per via delle scorribande interiste (st 33′ PEDERSEN SV)

COCO 4: completamente in balia dell’Inter, si ritrova in grande difficoltà sin dalle prime battute e la prestazione della squadra certo non lo aiuta.

MASINA 4: in attesa di capire perché il “titolarissimo” Maripan non giochi e cosa ci sia di così formidabile nella coppia Coco-Masina, ecco

BIRAGHI 5: sullo stacco di Thuram del 4-0 si fa beffare, in costante difficoltà su quella fascia per tutta la partita.

CASADEI 5: non è da ricordare il suo ritorno a San Siro, nel primo tempo è completamente fuori dal gioco, prova a tirare su la testa nella ripresa ma senza grandi risultati.

ILKHAN 5.5: il meno peggio in mezzo al campo nel primo tempo, mette una bella palla a Ngonge che però l’ex Napoli non sfrutta (st 12′ TAMEZE 5: entra quando non c’è praticamente nulla da fare)

GINEITIS 4: basterebbe solo il gol del 3-0 per commentare la sua prestazione. Un retropassaggio assurdo al portiere che permette a Lautaro di intervenire e calare il tris. Prima di quell’errore quasi cinquanta minuti in cui non fa proprio la differenza.

NGONGE 5.5: uno dei pochi a provarci in un primo tempo in cui il Toro non sembra avere l’atteggiamento giusto e a confermare di potersi inventare qualcosa anche nella ripresa (st 33′ ANJORIN SV)

SIMEONE 5: prima da titolare per il Cholito ma nella notte di San Siro poche luci per l’attaccante, servito praticamente mai e quindi (st 19′ ADAMS 5.5: ci prova, questo sì, ma non è abbastanza)

VLASIC 5: il grande assente di San Siro, il croato, uno dei pochi ad essere in grado di fare la giocata decisiva, di dare qualità. E se viene a mancare uno come lui è logico che la squadra non giri proprio (st 12′ ABOUKHLAL 5.5: una conclusione e poco più)

All. BARONI 4: quanti interrogativi. Il perché di una coppia difensiva così mal assortita, il perché di una squadra così povera di idee. Il perché delle affermazioni della vigilia: il Torino visto a Milano è la sbiadita copia di quello che solo un anno fa, in quello stesso stadio, aveva messo paura al Milan.