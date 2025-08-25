Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, al termine della partita vinta per 5-0 contro il Torino

Affonda il Torino nella prima partita di campionato. I granata sono infatti stati battuti 5-0 dall’Inter, dopo una prestazione per nulla convincente. Al termine del match Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Chivu

“Abbiamo cercato di presentarci alla prima partita nella miglior condizione possibile, nonostante le sole 4 settimane di lavoro. I ragazzi hanno risposto alla grande, dal punto di vista mentale cercano di lasciare alle spalle il passato. Hanno dato una prova di qualità e aggressività, sono molto felice e contento per loro. Io faccio leva molto sull’aspetto mentale che è molto importante: la motivazione e la mentalità dà sempre qualcosa in più e lavoro molto su quest’aspetto”.