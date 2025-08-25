Il Torino ne prende 5 dall’Inter e i tifosi fanno partire la contestazione a squadra e società

Debutto tra i fischi per il Torino di Baroni che esce da San Siro con la schiena appesantita dai 5 gol incassati dall’Inter e con la testa bassa, bassissima, sotto i fischi dei tifosi. O almeno di quelli ancora presenti allo stadio. Sì, perchè molti avevano già abbandonato il settore ospiti prima ancora del fischio finale. I 90 minuti contro i neroazzurri sono stati di fatto un’agonia per i granata accorsi a Milano che durante tutto il match hanno fatto sentire la loro voce. E questa volta nel mirino ci finiscono davvero tutti: la società, con i consueti e continui cori contro il presidente Urbano Cairo, ma anche la squadra, fischiata e contestata. Dopo il quinto gol nerazzurro la frattura è diventata, di fatto, praticamente insanabile e ai cori si sono aggiunti i fatti. Al fischio finale mancavano ancora una decina di minuti più recupero ma una buona fetta dei tifosi presenti nel settore ospiti ha deciso di abbandonare lo stadio senza nemmeno attendere la fine della partita. Il messaggio è chiaro: una prestazione del genere non è accettabile e questo non è il Toro che i tifosi si aspettano per questa stagione.