Il difensore del Torino ha commentato la sonora sconfitta di San Siro: i granata hanno esordito con un 5-0

Adam Masina ha commentato la sconfitta del Torino a Milano contro l’Inter. In conferenza stampa il giocatore si è scusato per i compagni e ha analizzato la prestazione della squadra di Baroni.

La conferenza stampa di Masina

Questa è la peggior partita possibile come debutto, come si riparte?

“C’è da analizzare una prestazione negativa, abbiamo regalato tanto. La prestazione della squadra non è stata all’altezza e chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguito e anche a quelli che ci hanno seguito a casa. L’Inter ha dimostrato di essere di un altro livello”.

Cosa è marcato?

“Non è mancato solo l’aspetto del gioco, c’è da abbassare la testa e lavorare”.

L’obiettivo ora è la salvezza?

“Oggi non siamo stati all’altezza e bisogna trovare la soluzione ai tanti problemi che si sono manifestati”.

Come mai non c’è stata reazione, non c’è stata nessuna ammonizione? Non trova che non sia accettabile?

“Ha già fatto lei la domanda con annessa risposta, non aggiungo altro”.