Le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino, al termine della partita di Serie A persa per 5-0 contro l’Inter

Inizia male il campionato del Torino, sconfitto 5-0 dall’Inter nella prima giornata. Una partita mai in discussione e senza storia, che ha visto i nerazzurri battere i granata senza troppi problemi. Al termine del match Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la prestazione dei suoi: “Siamo addolorati per il risultato, non siamo riusciti a mettere in campo la cattiveria e la determinazione. Loro hanno qualità, noi abbiamo sbagliato troppo, non si possono regalare all’Inter palloni e situazioni così. La squadra non è partita male, non lo ha fatto però con la ferocia; basta vedere i pochi falli nostri, solo due nel primo tempo, ci deve essere più pressione e la palla deve essere più coperta“.

Le parole di Baroni a Dazn

Sulla mancata reazione l’allenatore ha detto: “Se si va a vedere solo un gol è stato costruito, gli altri sono stati errori che non possiamo concedere; da questo punto di vista la squadra deve crescere e deve farlo velocemente, perché l’inizio di campionato è con partite difficili. Questa sconfitta ci deve dare quel dolore addosso che ci serve per trovare la quadra e la compattezza”.

Baroni ha anche commentato le scelte tattiche adottate: “Le rifarei, abbiamo patito le palle inattive ma sono state le fragilità che una squadra come il Toro non deve avere e non avrà”.

Le parole di Baroni a Sky Sport

“L’Inter ha fatto una partita di altissima qualità sbagliando poco, mentre noi abbiamo sbagliato troppo. Nel primo tempo abbiamo anche tentato di portare una buona aggressività, ma ne serve di più. Ci serve lavoro ma questo lo sappiamo e non ci spaventa. Il punteggio deve farci sentire quel dolore che ci serve per preparare le prossime partite”.