Proseguono i dialoghi per trovare il giusto portiere per la prossima stagione

Manca sempre meno al raduno del Torino, in programma il prossimo 10 luglio al Filadelfia, che darà ufficialmente il via alla nuova pre-season granata. In vista dell’inizio della preparazione, la società è al lavoro per completare il più possibile la rosa e mettere a disposizione dello staff tecnico una squadra già definita.

Al momento, una delle principali priorità riguarda la ricerca di un nuovo portiere. Le piste monitorate sono diverse, ma per ora non sono ancora arrivate le certezze definitive. Tra i nomi maggiormente seguiti restano quelli di Gill, Ravaglia, Perri e Ramsdale, profili valutati dal club per il ruolo.

Il punto su Gill

Le trattative per i profili citati in precedenza non si presentano al momento semplici. Per quanto riguarda il portiere paraguaiano, il principale ostacolo è rappresentato dalla valutazione economica: il San Lorenzo ha infatti fissato una clausola da 10 milioni di euro sul giocatore e, per riuscire a portarlo a Torino, sarebbe necessario un investimento importante. A complicare ulteriormente la situazione c’è anche la concorrenza nata dopo le sue prestazioni offerte al Mondiale.

Diverso il discorso per Perri, considerato uno dei giocatori più importanti del Leeds United. Il club inglese non avrebbe intenzione di privarsi di un elemento chiave in vista della nuova stagione in Premier League, soprattutto in assenza di un’offerta ritenuta adeguata.

Il punto su Ravaglia e Ramsdale

Maggiore ottimismo sorge per Ramsdale, almeno per quanto riguarda la fattibilità dell’operazione. Il giocatore dopo non essere stato riscattato dal Newcastle è tornato al Southampton, squadra che milita in Championship. Trattandosi di un profilo non indifferente la seconda lega inglese potrebbe stare stretta al portiere, e per questo proprio lui in prima persona potrebbe spingere per un trasferimento.

Per riuscire a riaprire la pista per Ravaglia, il Torino dovrà assecondare le richieste della società, orientandosi verso un trasferimento a titolo definitivo. La concorrenza del Watford rappresenta un ulteriore ostacolo, ma i granata potrebbero avere un elemento a proprio favore: la possibilità di continuare a competere in Serie A potrebbe infatti risultare un’opzione più allettante rispetto all’ipotesi di un trasferimento in Championship.