Il centrocampista classe 2005 è vicino a diventare un nuovo giocatore della squadra campana per la prossima stagione
Ciammaglichella dopo aver esordito con il Torino nella passata stagione è ora vicino all’inizio di una nuova avventura in prestito.
Il centrocampista granata nonostante l’ottimo potenziale potrebbe rimanere ai margini della squadra di Baroni, e per questo motivo la società sta valutando un suo trasferimento fino al termine della stagione. Sul classe 2005 è nato l’interesse della Juve Stabia, che nelle prossime ore tenterà di ultimare la trattativa per ottenere il giovane giocatore in prestito.
Dovrebbe prima rinnovare, perchè ha un solo anno di contratto residuo
Spero che li riesca a fare la differenza,ma non mi convince,comunque forza AAron SFT