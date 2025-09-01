Il centrocampista classe 2005 è vicino a diventare un nuovo giocatore della squadra campana per la prossima stagione

Ciammaglichella dopo aver esordito con il Torino nella passata stagione è ora vicino all’inizio di una nuova avventura in prestito.

Il centrocampista granata nonostante l’ottimo potenziale potrebbe rimanere ai margini della squadra di Baroni, e per questo motivo la società sta valutando un suo trasferimento fino al termine della stagione. Sul classe 2005 è nato l’interesse della Juve Stabia, che nelle prossime ore tenterà di ultimare la trattativa per ottenere il giovane giocatore in prestito.