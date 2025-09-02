Da Ricci a Sanabria, il mercato del Torino ha fruttato circa 50 milioni. E con i riscatti il tesoretto potrebbe ancora aumentare

Il Torino conclude il mercato con le casse ricche. I granata, infatti, hanno incassato circa 42 milioni di euro dalle partenze estive, ma che diventeranno certamente quasi 50 grazie all’obbligo di riscatto di Milinkovic Savic. La squadra ha perso alcuni tasselli importanti come Samuele Ricci, rimpiazzando le assenze con giocatori che hanno ricevuto il “placet” di Marco Baroni.

Calciomercato Torino: le cessioni dell’estate 2025

La cessione più remunerativa è stata proprio quella del centrocampista, accasatosi a inizio finestra di mercato al Milan per 23 milioni di euro più altri 2 legati ai bonus che potrebbero arrivare la prossima estate. La cessione a titolo definitivo di Antonio Sanabria si piazza al secondo posto, con poco meno 3 milioni incassati dal trasferimento del paraguaiano alla Cremonese. Il Toro ha arricchito le proprie casse anche con la partenza di Sebastian Walukiewicz, trasferitosi al Sassuolo in prestito oneroso a 1 milione di euro. I neroverdi hanno inoltre un diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

E poi ci sono i 15 milioni del prestito oneroso di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Il portiere si è trasferito con la formula del prestito con obbligo di riscatto ad altri 6,5 milioni: la cifra totale incassata dal Torino sarà quindi 21,5 milioni più in bonus.

La plusvalenza Ricci

Samuele Ricci è arrivato al Torino nell’inverno del 2022 come colpo “conclusivo” della sessione di gennaio. Il centrocampista si era messo in luce con la maglia dell’Empoli ed era corteggiato da diversi club in Serie A. La scelta del classe 2001 è ricaduta sul club granata, che ha saputo valorizzare il talento del mediano.

Arrivato per 10.8 milioni di euro, Ricci ha salutato il Torino per 23 milioni. Una plusvalenza di quasi 13 milioni di euro che conferma la crescita dell’attuale centrocampista del Milan nell’esperienza al Filadelfia.

La cessione di Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic si unisce alle plusvalenze degne di nota del Torino. Il portiere serbo è approdato in granata nel 2017 dal Lechia Gdansk per 2.6 milioni di euro. Nella sessione di calciomercato estivo, l’estremo difensore ha salutato il Toro dopo 8 anni.

Milinkovic-Savic si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel club granata, raggiungendo il proprio exploit sotto la guida di Paolo Vanoli. Le ottime prestazioni del serbo hanno attirato l’attenzione del Napoli, che ha prelevato il portiere con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni di euro. Vanja, dunque, arricchirà tra un anno il Torino, contribuendo al tesoretto da quasi 50 milioni.