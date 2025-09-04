Il difensore albanese ritorna in gruppo dopo l’infortunio riportato alla coscia durante la preparazione atletica
Ardian Ismajli torna ad allenarsi dopo tre settimane di stop, causate dall’infortunio riportato alla coscia destra rimediato durante una seduta di preparazione lo scorso agosto. Il Torino recupera una pedina importante in vista della terza giornata di campionato contro la Roma.
Sulla bontà o meno di questo giocatore c’è in ballo parecchio. Se riesce a formare una coppia affidabile con Maripan è un problema a cui si mette una toppa per un certo numero di partite, almeno fino ai primi infortuni, squalifiche, etc. Non è che ci sono tante altre speranze… Leggi il resto »
Minkia, uguale uguale a Frusciante 🤟
Giocatore che non cambia gli equilibri, sempre solita solfa…