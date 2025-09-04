Dalla maglia granata a quella azzurra. Luongo, Cereser, Pellini e Siviero scendono in campo con le rispettive categorie della Nazionale italiana

Dalla maglia granata a quella azzurra. Andrea Luongo, Francesco Cereser, Mattia Pellini e Lapo Siviero sono stati convocati dalle rispettive categorie della Nazionale italiana per alcune amichevoli internazionali. Luongo, Cereser e Pellini sono già scesi in campo.

Il primo ha vestito la fascia da capitano nella vittoria dell’Italia Under 18 contro la Corea del Sud. Anche Cereser ha preso parte al bel successo. Una prestazione convincente per gli azzurrini, che hanno battuto 3-0 la formazione asiatica. L’Under 19 di Pellini non è andata oltre lo 0-0 contro la Croazia. Nel match, caratterizzato da un palo degli azzurri e un rigore non concesso, è sceso in campo anche Alessio Cacciamani, volato in prestito alla Juve Stabia in Serie B.

Siviero in attesa della prima sfida

Lapo Siviero attende il primo impegno con la Nazionale. L’Under 20 dell’Italia sfiderà l’Inghilterra domani, venerdì 5 settembre, in un’amichevole di lusso. Il prossimo 9 settembre invece, il portiere della Primavera granata affronterà la Germania.

Dopo il successo contro la Corea del Sud, Luongo e Cereser affronteranno gli Emirati Arabi (6 settembre) e la Croazia (il 9). Pellini e l’Italia Under 19 sono attesi da altri due match internazionali. Gli azzurri sfideranno la Germania il 6 settembre e la Repubblica Ceca il 9 dello stesso mese.