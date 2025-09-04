Tino Anjorin è uno degli acquisti più interessanti del mercato del Torino. L’inglese, tuttavia, deve fare i conti con la sua forma fisica

Il Torino attende Tino Anjorin. Il centrocampista inglese è uno degli acquisti di maggiore qualità del calciomercato estivo granata. L’ex Empoli è arrivato al Filadelfia con un compito preciso: sostituire Samuele Ricci.

I due, però, giocano in ruoli differenti. L’ex capitano del Toro, ora al Milan, è un mediano mentre Anjorin può giocare da mezzala o come centrocampista avanzato. Le idee tattiche ci sono, ciò che manca all’inglese è la migliore condizione fisica.

I minuti centellinati di Anjorin

Tino Anjorin è al lavoro per tornare in condizione. Il Toro gestisce il giocatore dai primi allenamenti nel ritiro di Prato allo Stelvio. Finora, l’inglese ha raccolto 22 minuti cin la maglia granata tra la sfida di Coppa Italia con il Modena e il match di campionato contro l’Inter. Le qualità del centrocampista sono evidenti a tutti.

Tuttavia, l’inglese ha una pecca: la forma fisica. Lo scorso anno, l’ex Chelsea ha sofferto di piccoli e molteplici fastidi che hanno condizionato la sua stagione. La conferma dell’altalenante forma fisica è arrivata dall’allenamento a porte aperte dello scorso luglio. Anjorin, infatti, ha terminato l’appuntamento mattutino con i crampi, abbandonando in anticipo la sessione.

La situazione di Anjorin

Nonostante le difficoltà attuali, Tino Anjorin resta un potenziale titolare del Torino. Il giocatore non è arrivato per ricoprire il ruolo di “panchinaro” ma quello da prima scelta del centrocampo granata. Nello schieramento a 2 davanti alla difesa, Anjorin non si troverebbe a suo agio.

Tuttavia, nelle prime due giornate di campionato, Marco Baroni ha optato per un centrocampo a 3. Con questa sistemazione della mediana, l’inglese esprimerebbe tutto il suo potenziale. Il posto di Anjorin è quello attualmente occupato da Gvidas Gineitis. Al fianco dell’ex Empoli giocherebbero Asllani e Casadei, completando un trio a centrocampo di qualità. Il Toro attende Anjorin, pronto a tornare in forma e dare un contributo importante alla squadra.