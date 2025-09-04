L’albense ha debuttato all’Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina fornendo una buona prestazione in mezzo al campo

All’Olimpico Grande Torino tra i giocatori che hanno condotto una buona prova, Asllani si è distinto in mezzo al campo e nonostante sia arrivato a Torino da poco, all’albanese sono bastate poche sessioni di allenamento per convincere Baroni a schierarlo dal primo minuto contro la Fiorentina. Chiamato in Nazionale, il centrocampista rientrerà solo la prossima settimana ma sarà pronto a mettersi subito a disposizione.

Alla sua prima apparizione all’Olimpico Grande Torino ha vinto il ballottaggio con Ilkhan per essere schierato da titolare. Nel corso dell’incontro l’albanese ha fornito una buona prestazione: ha tentato in più occasioni di prendere il pallino del gioco abbassandosi al livello della difesa per cercare di recuperare il pallone e dare avvio alla ripartenza granata.

Riferimento di centrocampo

Asllani è rimasto in campo fino all’81’, fino a quando ha risentito di un affaticamento muscolare che l’ha costretto a uscire dal campo. Al suo posto Baroni ha scelto di schierare Tameze negli ultimi minuti di gioco per tentare di avere più solidità in mezzo al campo e per cercare di contenere le avanzate finali della Fiorentina.

Oltre alla volontà di mettersi a disposizione dei compagni in mezzo al campo, Asllani ha aiutato la squadra realizzando 2 passaggi chiave che per poco non hanno permesso ai granata di passare in vantaggio.

Il nuovo play della squadra

Nonostante abbia giocato solamente 81 minuti con la maglia granata, l’albanese è il giocatore ad aver effettuato più passaggi pericolosi dall’inizio della stagione, e questo dato evidenza ancora di più quanto potrà essere fondamentale per le idee di gioco di Baroni. Lo stesso Asllani al termine dell’incontro ha commentato positivamente il suo arrivo a Torino, che può essere la giusta squadra da cui ripartire: “Mi hanno accolto bene e sono sicuro che questa sia la piazza giusta”.