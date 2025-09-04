L’albense ha debuttato all’Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina fornendo una buona prestazione in mezzo al campo
All’Olimpico Grande Torino tra i giocatori che hanno condotto una buona prova, Asllani si è distinto in mezzo al campo e nonostante sia arrivato a Torino da poco, all’albanese sono bastate poche sessioni di allenamento per convincere Baroni a schierarlo dal primo minuto contro la Fiorentina. Chiamato in Nazionale, il centrocampista rientrerà solo la prossima settimana ma sarà pronto a mettersi subito a disposizione.
Alla sua prima apparizione all’Olimpico Grande Torino ha vinto il ballottaggio con Ilkhan per essere schierato da titolare. Nel corso dell’incontro l’albanese ha fornito una buona prestazione: ha tentato in più occasioni di prendere il pallino del gioco abbassandosi al livello della difesa per cercare di recuperare il pallone e dare avvio alla ripartenza granata.
Riferimento di centrocampo
Asllani è rimasto in campo fino all’81’, fino a quando ha risentito di un affaticamento muscolare che l’ha costretto a uscire dal campo. Al suo posto Baroni ha scelto di schierare Tameze negli ultimi minuti di gioco per tentare di avere più solidità in mezzo al campo e per cercare di contenere le avanzate finali della Fiorentina.
Oltre alla volontà di mettersi a disposizione dei compagni in mezzo al campo, Asllani ha aiutato la squadra realizzando 2 passaggi chiave che per poco non hanno permesso ai granata di passare in vantaggio.
Il nuovo play della squadra
Nonostante abbia giocato solamente 81 minuti con la maglia granata, l’albanese è il giocatore ad aver effettuato più passaggi pericolosi dall’inizio della stagione, e questo dato evidenza ancora di più quanto potrà essere fondamentale per le idee di gioco di Baroni. Lo stesso Asllani al termine dell’incontro ha commentato positivamente il suo arrivo a Torino, che può essere la giusta squadra da cui ripartire: “Mi hanno accolto bene e sono sicuro che questa sia la piazza giusta”.
Buona prestazione Asllani? Boh, io non l’ho vista
Avevo visto meglio Ilkhan che alcune belle giocate le propone sempre, ma sempre intendo!
No, ritiro, solo le poche volte che, povero, lo fanno giocare!!!
Tifo per una sana competizione Ilkhan/Asllani, che faccia crescere entrambi.
E vabbè cosa ci vedete voi non saprei.. come Ricci.. sa solo passare dietro o di fianco. Meno fisico del sopra citato… Na noia mortale.
Sicuramente fa più filtro di Ilkan che però e’ più talentuoso a mio avviso