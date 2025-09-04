Primo giorno di impegni internazionali per i giocatori del Torino convocati dai propri paesi: sono 4 quelli in campo oggi

È già tempo di nazionali. Il campionato è iniziato da poco ma si è già fermato per lasciare spazio alle sfide di qualificazione al Mondiale, che vedono diversi giocatori del Torino impegnati. Nello specifico, sono quattro i granata che scenderanno in campo oggi, tutti alle 18. Asllani giocherà con la sua Albania contro Gibilterra, mentre Gineitis sarà impegnato contro il Malta. Per la Norvegia di Pedersen un test amichevole contro la Finlandia; infine, in Africa, la Guinea Equatoriale di Coco giocherà contro il Sao Tome e Principe.

Il programma

Giovedì 4 settembre

18:00 Gibilterra-Albania ( Asllani )

) 18:00 Sao Tome e Principe-Guinea Equatoriale ( Coco )

) 18:00 Lituania-Malta ( Gineitis )

) 18:00 Norvegia-Finlandia (Pedersen)