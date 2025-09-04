Toro.it

Primo giorno di impegni internazionali per i giocatori del Torino convocati dai propri paesi: sono 4 quelli in campo oggi

È già tempo di nazionali. Il campionato è iniziato da poco ma si è già fermato per lasciare spazio alle sfide di qualificazione al Mondiale, che vedono diversi giocatori del Torino impegnati. Nello specifico, sono quattro i granata che scenderanno in campo oggi, tutti alle 18. Asllani giocherà con la sua Albania contro Gibilterra, mentre Gineitis sarà impegnato contro il Malta. Per la Norvegia di Pedersen un test amichevole contro la Finlandia; infine, in Africa, la Guinea Equatoriale di Coco giocherà contro il Sao Tome e Principe.

Il programma

Giovedì 4 settembre

  • 18:00 Gibilterra-Albania (Asllani)
  • 18:00 Sao Tome e Principe-Guinea Equatoriale (Coco)
  • 18:00 Lituania-Malta (Gineitis)
  • 18:00 Norvegia-Finlandia (Pedersen)
Marcus Pedersen of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 04-09-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Torino, nella lista dei 25 due sono di troppo: rischiano Schuurs e Sazonov

Asllani, impatto positivo: ma Baroni lo ritroverà solo dopo la Nazionale